ANDERSON — Anderson University has announced its dean’s list for the fall semester of 2022. To be named to the dean’s list, a student must earn a semester grade point average (GPA) of 3.5 or higher on a scale of 4.0. A total of 431 students were named to the dean’s list.
Mckenzie Adams, Sydney Adams, Tori Adler, Justin Alford, Johnathan Alford, Callie Allen, Paige Anstead, Olivia Armstrong, Samantha Armstrong, Emani Armstrong, Collin Baer, Josie Baete, Allexus Bain, Taylor Baker, Julia Balser, Makayla Barbour, Colin Batin, Joaquin Bautista, Cade Bechtold, Julia Beeler, Perrin Belcher, Brianna Bell, Linda Benitez, Faith Bibby, Katie Bishop, Christopher Blezek, Leanna Bohman, Brooke Borkowski, Logan Bortner, Randall Bradley, Mason Bratcher, Zephaniah Brewer, Micah Brooks, Madelyn Brown, Grant Brown, Joshua Brown, Jayden Brown, Jasmine Brown, Hattie Broyles, Jonna Bruney, Justin Brutchen, Molly Buck, Mabrey Buis, Sophia Bunce, Macey Burch, Anya Burke, Elijah Burnett, Izach Butler, Jonathan Buyer, Kelli Cameron, Connor Carr, Michael Carroll, Ethan Carter, Liliana Casey, Tristan Chambers, Jillian Chaney, Samuel Cho, Logan Choate, Lindsey Ciampa, Nicole Clayton, Chloe Closser, Carson Coffman, Lance Collins, Briana Conners, Emma Coots, Harley Cowart, William Cox, Jessica Cox, Tony Cox, Kyah Crabtree, Kristi Craib, Veda Craig, Allie Crook, Lily Cross, Casey Davidson, Isabel Davis, Loralee DeYoung, Jacqueline Dechand, Mackenzie Dejarnatt, Claire Dejong, Ashlie Dent, Caroline Derolf, Hunter Dilts, Evan Doan, Isabelle Donihue, Moriah Doran, Trey Dorton, Kellan Duffy, Abigail Duncan, Lauren Dungan, Makayla Durick, Madyson Ebert, Daniel Eisenhofer, Katelyn Englert, Ariana Engman, Cory Evans, Makenzie Evilsizer, Evelyn Fairbanks, Rebekah Fannin, Caleb Faulkner, William Feebeck, Brianna Fellers, Saige Fellers, Samuel Feola, Daniel Ferguson, Stephen Fite, Kourtney Fleckenstein, Evelyn Fletcher, Benjamin Florencio, Saniya Fointno, Taylor Fort, Meghan Foster, Dean Foundos, Carly Frakes, Brianna Franke, Grace Frazier, Hannah Frick, Mason Fridley, Elizabeth Fritz, Dylan Gallagher, Maria Alicia Garcia, Holly Garrett, Ashtyn Garver, Hannah Gates, Anfrew Geiger, Cade Gentry, Cassidy Gibson, Luke Gilmore, Taylor Gillum, Asher Glover, Jacob Glowner, Jeremy Gniffke, Abigail Goldman, Isaac Goodwin, Connor Gordon, Maddison Granger, Kaleb Gucinski, Brayton Gust, Callie Guthrie, Abigail Haag, Alyssa Hall, Brendan Hall, Ethan Hall, Claire Hannaford, Grant Hardwick, Josiah Harmless, Makenzey Harpel, Kaitlyn Hart, Katherine Hart, Kristina Harvey, Virginia Hayden, Rebekah Hays, Rachel Hazelwood, Emily Henderson, Hailey Henke, Holly Henke, Hannah Henry, Jakeb Henry, Estrella Hernandez, Caroline Hill, Kade Hill, Rebekah Hisle, Jacob Hoffman, Lance Holdren, Josh Hoogenboom, Baylee Hoover, Lauryn Hopkins, Gracyn Hosier, Emma Howe, Emily Howell, Christian Hubble, Bryson Huckeby, Joshua Huffman, Connor Huffman, Lily Hunter, Megan Hunter, Karlie Hutton, Jaden Ickes, Tatem Ivanyo, Christian Jacobs, Izabella Jahjah, Abigail Jarman, Avery Jarosinski, William Jarosinski, Mateo Jesch, Jackson Johns, Bryce Johnson, Seth Jones, Sierra Kalli, Usman Kamara, Caleb Kaopuiki, Heather Karm, Samuel Kelly, ethan Keister, Jacob Keith, Izabella Kelly-Rigney, Lucy Kelly-Rigney, Alexis Kern, Eli Ketterer, Kayden Key, Reagan Kimmell, Carter Knoblauch, Julia Kufeldt, William Kult, Jenna Kuntz, Noah LaBelle, Ted Lamson, Elizabeth Langdon, Megan Langford, Isabella Larrison, Rachael Lashbrook, Arabella Lavelle, Jooyeon Lee, Nathanael LeMay, Dylan Lemon, Madison Leonard, Nora Logsdon, Noelle Loller, Christian Loller, Megan Long, Rachel Lopez, Kyleigh Lowry, Aidan Lucas, Peyton Luhring, David Lyons, Benjamin Magana, Ella Maiden, Ashley Majors, Litzi Maldonado, Georgia Manning, Alysa Marcin, Emma Marley, Grace Marsh, Maddison Martin, Mackenzie Martin, Ryan May, Abigail Mayfield, Collin McCaffrey, Cannon McClain, Maitland McCord, Morgan McGahey, Sahara McIntire, Paige McKain, Asher McKenna, Madelyn McVey, Clay Meadows, Abigail Mercer, Jaden Merritt, Gretta Mesarosh, Rylan Metz, Kortney Metzger, Sarah Meyer, Gabrielle Meyers, Jacuelyn Michel, Eleanor Miller, Ian Miller, Taylor Mirowski, Callie Mitchell, Owen Mockabee, Maverik Mollenkopf, Jimena Montano, Rylee Morris, Rachel Morrow, Reagan Mudd, Hayley Murguia, Faith Muterspaugh, Jaliah Nailor, Morgan Nation, Grace Nevins, Nguyen Nguyen, Richard Norris, Molly Nunley, Audrey O'Neal, Morgan Oconitrillo, Trinity Oertel, Robert Okuougbo, Elleana Ortiz, Emmalee Paarlberg, Madeline Palmer, Andrew Pape, Kate Papenfus, Emmaline Parker, Emma Parsons, Sierra Patberg, Taylor Pate, Nicholas Pavey, Areli Paz Labastida, Emilie Penick, Layla Pennington, Contessa Perdue, James Perrigin, Shaylen Perry, Anna Pescio, Charis Peternel, Leah Pitman, Emma Poag, Brooke Pocock, Joshua Poorbaugh, Erin Powell, Grace Preboy, Joshua Price, Spencer Pruden, Grace Prybylla, Hannah Rady, Samantha Ranahan, Allison Rastrelli, Amber Reed, Emily Reed, Grahm Reedy, Korey Rees, Luke Renard, Owen Renie, Olivia Ricica, Audrey Riley, Joseph Ringer, Preston Ritzema, Erin Roach, Demond Roberson Miller, Kylie Roberts, Cameron Robertson, Anna Robinson, Morgan Rossman, Samuel Rowlison, Mariah Sanders, Madison Saunders, Derrik Scharland, Noah Scheffer, Jerrod Schlagel, Caleb Schlenker, Madelynn Schoenradt, Marcus Shaffer, Lydia Shannon, Allenah Shelly, Aleksandra Shepherd, Madalynn Shiderly, Sydney Sierota, Khaley Sills, Noah Singleton, Elizabeth Small, Erica Smatlak, Annie Smith, Hope Smith, Jalin Smith, Jenifer Smith, Owen Smith, Rylee Smith, Megan Smith, Skylar Smith, Jaden Soller, Jaycie Sones, Samuel Songer, Paige Spegal, Jared Spoor, Kara Stacy, David Stansbury, Isabelle Steenberg, Garrett Stevens, Baileigh Stewart, Caitlin Stewart, Sean Stiers, Zayden Stiller, Hannah Stockwell, Hannah Stone, Victoria Storm, Megan Strauss, Halle Strege, Isaac Stults, Anthony Stultz, Cassie Sumerford, Megan Sundheimer, Jakob Surgeon, Alyssa Suter, Elili Sutton, Jeremiah Swisher, Mackenzie Tabor, Levi Taylor, Jacob Taylor, Makynlee Taylor, Luke Thalheimer, Clayton Thomas, Brandon Thompson, Hannah Thompson, Katelyn Todd, Mackinzie Toliver, Paige Tomallo, Ramiro Towers, Isabella Trader, Ashlyn Transier, Riley Tull, Madeline Tuttle, Julia Van Der Eems, Rachel Van Dommelen, Addison Vazquez, Heidi Vickers, Emma Walker, Kylie Walkey, Carson Wallace, Mason Wallace, Gillian Ward, Alexander Warren, Jared Weaver, Olivia Webb, Meredith Weber, Adrienne Weyers, Ashley Wheeler, Luke Whitaker, Marika White, Terry Whitted, Nicholas Wiard, Nathaniel Williams, Amanda Williams, Jaclyn Wilson, Annaka Wilson, Griffin Wolf, Morgan Wood, Rachel Woodlock, Samuel Woods, Emma Wyatt, Gracie Wyatt, Madelyn Wylie, Tinsley Yoder, Mila Zander, Katriel Ziegler, Christina Ziuchkovski, Abigail Ziuchkovski, Logan Zrebiec, Amelia Zuehls, Hannah Zylstra.