MADISON-GRANT ARGYLLS
Head Coach: Brady Turner (22-30, five seasons)
2022 Record: 8-3
Postseason Record: 25-38
Sectional Titles: 2 (Last, 2008)
Regional Titles: 0
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 592 IN EFFECT UNTIL 1 AM EDT SUNDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 38 COUNTIES IN CENTRAL INDIANA BARTHOLOMEW BOONE CLINTON DECATUR HAMILTON HANCOCK HENDRICKS HOWARD JOHNSON MADISON MARION MORGAN RUSH SHELBY TIPTON IN EAST CENTRAL INDIANA DELAWARE HENRY IN NORTH CENTRAL INDIANA CARROLL IN SOUTH CENTRAL INDIANA BROWN JACKSON LAWRENCE MONROE IN SOUTHEAST INDIANA JENNINGS IN SOUTHWEST INDIANA DAVIESS GREENE KNOX MARTIN SULLIVAN IN WEST CENTRAL INDIANA CLAY FOUNTAIN MONTGOMERY OWEN PARKE PUTNAM TIPPECANOE VERMILLION VIGO WARREN THIS INCLUDES THE CITIES OF ANDERSON, ATTICA, BEDFORD, BLOOMFIELD, BLOOMINGTON, BRAZIL, BROWNSBURG, CARLISLE, CARMEL, CLINTON, COLUMBUS, COVINGTON, CRAWFORDSVILLE, DANVILLE, DELPHI, FAIRVIEW PARK, FARMERSBURG, FISHERS, FLORA, FRANKFORT, FRANKLIN, GOSPORT, GREENCASTLE, GREENFIELD, GREENSBURG, GREENWOOD, INDIANAPOLIS, JASONVILLE, KOKOMO, LAFAYETTE, LEBANON, LINTON, LOOGOOTEE, MARTINSVILLE, MITCHELL, MONTEZUMA, MOORESVILLE, MUNCIE, NASHVILLE, NEW CASTLE, NOBLESVILLE, NORTH VERNON, PLAINFIELD, ROCKVILLE, ROSEDALE, RUSHVILLE, SEYMOUR, SHELBURN, SHELBYVILLE, SHOALS, SPENCER, SULLIVAN, TERRE HAUTE, TIPTON, VEEDERSBURG, VINCENNES, WASHINGTON, WEST LAFAYETTE, WEST LEBANON, WILLIAMSPORT, WORTHINGTON, AND ZIONSVILLE.
|
Support local journalism
Local news, sports and entertainment when you want it.
Please consider subscribing so we can continue to bring you the best local news, sports and entertainment coverage.