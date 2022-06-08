LOGO21 TORNADO WATCH.jpg

MADISON COUNTY — A tornado watch is in effect until 10 p.m.

Later tonight, partly cloudy weather is expected, and showers and thunderstorms are likely. Some thunderstorms may be severe with damaging winds, large hail and tornadoes. Lows are expected to be in the mid 50s with northwest winds at 5 to 15 mph. 

Tags

Trending Video